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Ответ России на санкции США

Внешнеполитическое ведомство России обнародовало список американских чиновников, которым запрещен въезд в Россию, а также назвало ряд ограничительных мер в отношении США.

Фото: AP

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 апреля, опубликовало ответные меры на антироссийские санкции США, принятые накануне, пишет korrespondent.net

В МИД отметили, что в ближайшее время будут введены следующие контрмеры:

На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.
Ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности.

В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.
В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. О понимании в отношении "открытой суши".

Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу.
Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.
У Лаврова также заявили, что ответили на польские санкции: на высылку из Польши трех российских дипломатов, вышлют из России пять польских.

Кроме того, МИД РФ обнародовал список американских чиновников, которым запрещен въезд в Россию:

Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
Кристофер Рэй, директор ФБР;
Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;
Джон Болтон, бывший помощник Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН;
Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ.
Также в МИД добавили, что из-за "беспрецедентного характера спровоцированных Вашингтоном осложнений" в Москве решили отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.

Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. 

Позже он выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что и Россия, и США стремятся к миру, в связи с чем, по его словам, встреча с Путиным должна состояться.
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