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Кремль отчитался: опубликовал сведения о доходах и имуществе Владимира Путина

Кремль опубликовал сведения о доходах и имуществе президента России Владимира Путина и сотрудников администрации президента (АП) за 2020 год.

Согласно декларации, доход главы государства в 2020 году составил 9 994 692 руб. Это на 268 тыс. больше, чем в 2019 году. Также президент имеет в собственности квартиру (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля ГАЗ М21, «Ниву», а также автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у господина Путина задекларированы квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м), пишет kommersant.ru


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