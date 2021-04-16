Тихановская прокомментировала заявление Зеленского о Беларуси

Напомним, ранее Зеленский заявил, что белорусы «заслуживают другого будущего и настоящего».





Также глава украинского государства заявил, что Беларусь прекрасно понимает Украину.





Комментируя данное заявление Зеленского, Тихановская отметила, что была рада от него услышать, что белорусы понимают украинцев, сообщает телеграм-канал лидера оппозиции.





Мы действительно понимаем и именно поэтому продолжаем настаивать на мирном решении кризиса, – заявила она.





Лидер оппозиции выразила уверенность, что ненасильственные демократические перемены в Беларуси поспособствуют стабилизации ситуации в регионе в целом.





Кроме того, Тихановская высказалась по поводу войны в Донбассе, пишет belnovosti.by

Меня очень беспокоит обострение ситуации на российско-украинской границе, – заявила лидер оппозиции.





По словам Тихановской, в современном мире категорически недопустимо насильственным путем менять границы стран.





Она также высказалась против втягивания Беларуси в военные конфликты.





К сожалению, пока власть удерживает Лукашенко, такой риск будет всегда, – резюмировала Тихановская.



