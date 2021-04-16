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Тихановская прокомментировала заявление Зеленского о Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила обеспокоенность обострением ситуации на российско-украинской границе и прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о Беларуси.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что белорусы «заслуживают другого будущего и настоящего». 

Также глава украинского государства заявил, что Беларусь прекрасно понимает Украину.

Комментируя данное заявление Зеленского, Тихановская отметила, что была рада от него услышать, что белорусы понимают украинцев, сообщает телеграм-канал лидера оппозиции.

Мы действительно понимаем и именно поэтому продолжаем настаивать на мирном решении кризиса, – заявила она.

Лидер оппозиции выразила уверенность, что ненасильственные демократические перемены в Беларуси поспособствуют стабилизации ситуации в регионе в целом.

Кроме того, Тихановская высказалась по поводу войны в Донбассе, пишет belnovosti.by
Меня очень беспокоит обострение ситуации на российско-украинской границе, – заявила лидер оппозиции.

По словам Тихановской, в современном мире категорически недопустимо насильственным путем менять границы стран.

Она также высказалась против втягивания Беларуси в военные конфликты.

К сожалению, пока власть удерживает Лукашенко, такой риск будет всегда, – резюмировала Тихановская.
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