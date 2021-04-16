Григорий Василевич - о возрастном цензе: Это недопустимо





Григорий Василевич. Конституционная комиссия не принимала и вряд ли примет решения о введении возрастного ценза для участия в голосовании. Об этом TUT.BY заявил член Конституционной комиссии, бывший председатель Конституционного суда и бывший Генпрокурор





Согласно действующей Конституции, право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Планки по ограничению возраста в Основном законе не прописаны.





В Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ, которую Беларусь подписала в 2014 году, сказано, что законодательное регулирование права избирать и быть избранными, а равно ограничения избирательных прав и свобод не должно ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные и (или) законодательные гарантии их реализации или носить дискриминационный характер.





Напомним, накануне на СТВ вышел сюжет об очередном заседании Конституционной комиссии. Ведущая озвучила идеи, которые, по ее словам, рассматривает комиссия для внесения изменений в Конституцию, в том числе — разрешить голосовать гражданам исключительно в возрасте 20−70 лет.





Григорий Василевич отмечает, что это предложение не было разработано комиссией и пришло в нее «извне».





Экс-генпрокурор считает такое ограничение недопустимым.





— Идеи могут быть хорошие и разные. В Конституционной комиссии излагались для сведения поступившие ей извне предложения, но она решений о возрастном «коридоре» для участия в голосовании (выборах) — от 20 до 70 лет — не принимала и вряд ли примет.





Нет необходимости доказывать, что ограничение по верхнему возрастному пределу (70 лет) для участия в голосовании является дискриминацией. Это недопустимо.





Также отрицательно отношусь к увеличению возраста для участия в выборах с 18 лет до 20 лет. В некоторых государствах такое право возникает с 19 лет. У нас установлен оптимальный возраст для молодых людей, — сказал TUT.BY Григорий Василевич.





Озвученную на госТВ идею ограничить возраст для голосования раскритиковал и спецпредставитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык, который 10 лет проработал в БДИПЧ ОБСЕ.





— Нижний порог в 20 лет практически беспрецедентен. Во всем мире только несколько юрисдикций установили порог от 20 лет и выше — Науру, Тайвань, Бахрейн, Оман, Самоа, Токелау, Тонга, Сингапур, Малайзия, Кувейт, Ливан и Камерун. В ОАЭ голосовать можно только с 25 лет, да и то не всем. Ни в одной стране - участнице ОБСЕ порог не установлен выше 18 лет, а в некоторых уже понижен до 17 или даже 16.





Верхний порог вообще практически не имеет примеров в мире, что неудивительно, поскольку это противоречило бы фундаментальным международным стандартам. Международное право предписывает, что ограничения «должны основываться на объективных и разумных критериях». Максимальный возраст к таковым не относится, — отмечает Шлык.





Интересно, что в состав Конституционной комиссии входят те, кто уже сегодня или в скором будущем не смогли бы голосовать, если ограничение по возрасту в Основной закон все же внесут. Например, это председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, которому 72 года.





В скором времени были бы вопросы и к другим членам комиссии: художественному руководителю «Театра-студии киноактера» Александру Ефремову 69 лет, главе Конституционного суда Петру Миклашевичу, экс-главе Конституционного суда и экс-генпрокурору Григорию Василевичу и председателю правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николаю Радоману по 66 лет, как и Александру Лукашенко.



