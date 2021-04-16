В нашей стране продолжают обсуждать задержание в Москве белорусских граждан – политтехнолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. Оба потом обнаружились в белорусском СИЗО КГБ.





ГосСМИ со ссылкой на Комитет гобезопасности сообщили о задержании Федуты вместе с лидером Партии БНФ Григорием Костусевым по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК).





UDF поинтересовался у экспертов, что они думают по поводу произошедшего.





«Кремль формирует кадровый резерв политических деятелей для Беларуси»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии UDF отметил, что по его мнению операцию в Москве могли провести белорусские спецслужбы.





«Это не первая такая операция. Ранее уже появлялась информация о попытках выкрасть из России белорусских граждан», – сказал Сивицкий.





Какими могли быть причины проведения теперешней операции?





«На территории России с начала политического кризиса в Беларуси стал формироваться один из центров оппозиции под условным названием «Комитет народного спасения».





Создать его призвал российский олигарх белорусского происхождения Дмитрий Мазепин (владелец «Уралкалия» и «Уралхима»), идею поддержал Валерий Цепкало.





Этот центр объединяет не только представителей политической оппозиции и гражданского общества Беларуси, которые вынуждено находятся в России. Также идут неформальные консультации с представителями белорусской элиты. В Москве сейчас находится достаточное количество топовых белорусских чиновников», – сказал Сивицкий.





Он напомнил о свежем случае приглашения на работу в Россельхозбанк бывшего премьер-министра Сергея Румаса.





«Топовые белорусские чиновники находятся в Москве не просто как туристы, они трудоустроены российской стороной. По сути таким образом Кремль формирует кадровый резерв политических деятелей, которые на определенном этапе развития политического кризиса в Беларуси должны будут вступить в игру в качестве альтернативного центра влияния», – считает Сивицкий.





В тоже время Минск внимательно мониторит контакты белорусской оппозиции с любыми центрами в России.





«Несмотря на всю антизападную риторику из уст официального Минска, Лукашенко прекрасно понимает, что главный игрок, который во многом и спровоцировал кризис и который пытается его использовать для продвижения своих интересов через конституционную реформу и транзит власти, – Кремль. Именно его вмешательство больше всего опасается Минск, опасается инспирированного Москвой заговора», – отметил Сивицкий.





Резюме директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований:





«С одной стороны задержания в Москве – способ показать возможности белорусских спецслужб и запугать представителей оппозиции и гражданского общества, которые пытаются устанавливать контакты с формирующимся в России центром силы.





С другой – это и сигнал Кремлю о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси с помощью таких методов. Белорусские спецслужбы демонстрируют, что им под силу проводить такие операции в России».





Сивицкий добавил, что белорусские спецслужбы могли решиться на рискованную операцию в Москве еще по одной причине.





«На протяжении президентской кампании в Беларуси было задержано до десятка офицеров российских спецслужб, включая представителей ГРУ, ФСБ, Службы внешней разведки. Несмотря на неофициальную, а значит и нелегальную деятельность все они, как и «вагнеровцы» были возвращены на территорию России без предъявления обвинений. Возможный провал белорусских спецслужб также вряд ли бы имел какие-то серьезные последствия», – полагает Сивицкий.









«Операция похожа на акцию устрашения»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что, по его мнению, если в Москве действовали белорусские спецслужбы, то только в тесной координации с российскими.





«Не думаю, что белорусские спецслужбы занимались самодеятельностью. Функцию силового задержания, вероятно, могла выполнять российская, а не белорусская сторона», – сказал Казакевич.





В чем могла быть причина операции? Ни Федута, ни Зенкович не входят в число лидеров оппозиции.





«Не имея деталей, мы можем только гадать. Но очевидно что задержанные никак не тянут на террористов и людей, которые могли бы решать серьезные вопросы. Да и Москва, наверное, не то место, где можно обсуждать радикальные действия против белорусских властей. Эта операция больше похожа на акцию устрашения: вот даже в России оппоненты власти не в безопасности. Можно вспомнить также ситуацию с политологом Болкунцом», – считает Казакевич.





Помимо психологического давления на противников режима белорусские власти могли руководствоваться еще одной причиной.





«Это также может быть демонстрацией того, что Москва полностью поддерживает Минск. Если было дано разрешение на такую операцию и особенно если она проводилась совместно, то это будет демонстрировать, что никаких противоречий по поводу политического конфликта в Беларуси между Минском и Москвой нет. Что Москва готова оказывать помощь в том числе в задержаниях и давлении на оппонентов Лукашенко», – отметил Казакевич.