"Визит Лукашенко в Азербайджан и его высказывания о «возвращенных территориях» и победе Баку в Карабахском конфликте уже откомментировали со всех сторон. Однако послевкусие остается и последствия, по всей видимости, будут растянутыми во времени, - пишет политический аналитик Петр Кузнецов.





Вот бывший президент Армении Саргсян прямо раскритиковал Лукашенко за его высказывания. Пашинян пока молчит, однако надо ли ему вступать в дискуссию, когда буквально сразу после окончания визита Лукашенко позвонил Путин.





То, что нам выдали в качестве официальной версии разговора вряд ли соответствует действительности. ОДКБ, в которое входят и Минск, и Ереван – один из интеграционных проектов Кремля, притом, что очень чувствительно – в военной сфере. А вот Азербайджан, как сателлит Турции, находится совершенно по другую линию фронта, с учетом же особенно того, насколько острой стала конкуренция Анкары и Москвы за влияние в регионе.





В этом контексте многие обратили внимание на некорректность поведения Лукашенко по отношению к своим военным союзникам в ходе встречи с Алиевым.





Пикантности ситуации придает тот факт, что минувшей осенью, когда в Беларуси вовсю бушевали протесты, белорусский правитель в ходе встречи глав государств ОДКБ едва ли не прямо говорил о том, что этот военный союз должен быть предназначен в том числе для подавления внутренних восстаний в странах-членах, то есть, намекая на возможность использования российских сил внутри Беларуси для защиты своей власти в случае нужды.





Нужда, как видим, отпала и можно расслабиться. Но это – ладно. Верность Минска союзническим обязательствам и данному слову – давно не секрет в этом мире уже ни для кого. Интересно другое.





Плохо, когда нет ни легитимности, ни денег. Без легитимности с тобой даже встречаться никто не хочет, субъектность в политике стремится к нулю, а без денег сидишь, как на бочке с порохом. В итоге приходится хвататься за любую соломинку – будь то международная встреча или возможность поговорить о поставках нефти или продаже оружия, неважно даже с кем и насколько допустимая. Хотя бы поговорить.





Зачем было Алиеву встречаться с Лукашенко в сегодняшних условиях? Прямых профитов, на самом деле, нет – у него итак все хорошо. Но если посмотреть на последствия, то одной из самых рабочих версий может быть то, что Эрдоган, который стоит за Алиевым, и сам азербайджанский руководитель, по-восточному хитро использую слабость Лукашенко для того, чтобы ослабить и российский проект ОДКБ. Внести в него раскол, недоверие, нестабильность и противоречия. Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, все это вполне получается.





Трудно придумать сценарий, при котором избранная стратегия (избранная ли в отсутствие альтернативы?) может принести Минску бонусы в долгосрочной перспективе, в первую очередь в политических отношениях на пост-советском пространстве.





В экономике есть такое понятие – «ловушка бедности». Очень просто: бедный человек вынужден покупать дешевые вещи, которые намного хуже служат, требуя больше вложений, и намного быстрее выходят из строя. В итоге платит за те же блага, что и богатый, больше, становясь еще беднее. Бедный человек вынужден покупать вещи в кредит, платя проценты, в итоге переплачивая – в пользу богатых.





Сегодняшняя ситуация официального Минска в политике выглядит как «ловушка легитимности»: не имея возможности вести полноценную политическую деятельность, приходится втягиваться в любые предложения и затеи, какими бы сомнительными они ни были, с перспективой лишь ухудшения собственного положения. В том числе и в ситуациях, когда тебя откровенно используют.





Впрочем, «ловушку бедности» для режима тоже никто не отменял".