В частности, депутаты приняли во втором (окончательном) чтении проекты законов «О недопущении реабилитации нацизма» и «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».





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В первом чтении – поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре. И усиливается влияние Минюста, отмечает TUT.BY.





Адвокат Дмитрий Лаевский так прокомментировал, что это значит: «Речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».





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Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». После вступления поправок в силу, кроме прочего, силовики смогут получать личные данные без письменного согласия.





Как сообщает БЕЛТА, документ «направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органа государственной охраны и органов государственной безопасности.





В частности, законопроектом предлагается отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции, "усовершенствовать" основания и порядок применения специальных средств, боевой и специальной техники, использования оружия.





Документом предлагается наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные».





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Во втором чтении приняты проекты законов «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны», «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации».