



«По решению суда Ленинского района Могилева 30 марта список запрещенных пополнили виртуальные сообщества „Могилев 97%“, „Бобруйск 97%“, „Осиповичи для жизни“ и „Бульвар Непокоренных“.





В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих.





Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя участники чатов регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.





Теперь за публикацию (репост) информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность», - говорится в сообщении МВД.





Что это значит для подписчиков?

Наста Лойко, подписка не равна хранению. Надо ли отписаться от канала, попавшего в список "экстремистских"? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как поясняла ранее tut.by правозащитница Human Constanta, подписка не равна хранению.





Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного "экстремистским", это можно расценить как хранение "экстремистских" материалов.





Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к "экстремистской" деятельности или пропагандирующей такую деятельность.





За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (в редакции от 6.01.2021 года). Также там упоминается административный арест.





Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых.





Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения.





Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta отмечается, что «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».





«Считается, что если на момент признания материала "экстремистским" он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже "распространение"», — объясняла юрист.



