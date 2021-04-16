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Палата представителей поддержала ликвидацию адвокатских бюро

Защищать беларусов в судах скоро будет некому?

Палата представителей поддержала ликвидацию адвокатских бюро
Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности"

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь", а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Беларуси.

В частности: 

- исключается требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом, трехлетнего стажа работы по специальности;

- дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от наличия у него стажа работы (службы) по специальности; 

- устанавливается предельный шестимесячный срок подачи претендентом, прошедшим стажировку, заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена с целью получения лицензии на адвокатскую деятельность. 

Претендента, не подавшего в указанный срок заявления, предлагается считать не прошедшим стажировку.

Также вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, то есть тех, кто уже имеет опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств. 

Закрепляется требование о том, что адвокаты вправе приступить к деятельности только после присяги. Для определения возможности выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации.

При этом предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой будут юридические консультации.

Адвокатам, работающим индивидуально или в бюро, предложат перейти в государственные юридические консультации для продолжения своей деятельности.
Источник: belta.by
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