Эксперты из числа собеседников « Голоса Америки » отмечают, что в нынешней Беларуси любой человек может быть обвинен в чем угодно.





Первые сообщения об исчезновении в Москве белорусского литератора и политического обозревателя Александра Федуты появились вечером 11 апреля. Через два дня КГБ Беларуси сообщил, что Федута находится в следственном изоляторе на территории страны, как и другой исчезнувший ранее в Москве белорусский оппозиционер – Юрась Зенкович, который имеет также гражданство США.





А 12 апреля в Шклове был задержан председатель партии БНФ Григорий Костусев. По сообщениям белорусского Комитета Госбезопасности, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования уголовного дела по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».





Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила белорусских и российских экспертов прокомментировать эскалацию репрессий против оппонентов режима Александра Лукашенко.





«Это – репутационный удар по России»

Политолог Дмитрий Болкунец сам недавно был вынужден покинуть Москву, поскольку получил информацию о готовящемся похищении и тайной экстрадиции в Минск.





«Можно сказать, что мне удалось проскочить в последнюю щель», – начал он свой комментарий.





«Получается, что белорусские спецслужбы гуляют по российской столице, как по буфету. Но лично я сомневаюсь, что белорусские спецслужбы действовали в одиночку, без согласования со своими российскими коллегами. Но при этом хочу отметить, что всю работу по задержанию делали белорусские спецслужбы. Это однозначно, и я расцениваю это исключительно как похищение граждан в центре Москвы, без суда и следствия их экстрадировали в Беларусь, и тем самым подорвана репутация Российской Федерации, как страны, безопасной для пребывания белорусских граждан», – оценивает ситуацию Дмитрий Болкунец.





В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он признался, что сам неоднократно получал в Москве угрозы похищения и тайной экстрадиции.





«Это были люди, которые представлялись сотрудниками белорусских спецслужб, но я не придавал этому серьезного значения. А сейчас, когда против меня возбудили уголовное дело в Беларуси, это стало серьезным вызовом и сигналом того, что власть перешла к открытым действиям.





Хочу добавить, что в октябре прошлого года Лукашенко сказал, что потихоньку разберутся с каждым, кто выступил против него. Так что это – личная месть Лукашенко оппонентам.





Россия многие годы оставалась относительно безопасной страной (для белорусских оппозиционеров – А.П.), но то, что сейчас сотворили белорусские спецслужбы в центре Москвы, это – репутационный удар по России, даже если эти действия производились в рамках некоего двустороннего соглашения, и российская сторона на это повелась. Все равно – это удар по Кремлю», – подчеркнул белорусский политолог.





И заметил, что, по его мнению – произошедшее с Александром Федутой и Юрасем Зенковичем свидетельствует о том, что Лукашенко не ограничивается территорией Беларуси и начал операции по типу «Большого террора» за рубежом.





«Таким образом он будет пытаться запугать всю политическую эмиграцию, чтобы любыми способами удержать власть в своих руках», – заключает Дмитрий Болкунец.





«Лукашенко преследует людей по абсолютно надуманным статьям»

Александр Федута является членом Белорусской ассоциации журналистов. Председатель БАЖ Андрей Бастунец заметил, что объективной информации о последних похищениях оппонентов Лукашенко крайне мало, и имеющаяся информация носит довольно странный характер.





«Начнем с того, что обоих задержали в Москве. То есть – не было запроса прокуратуры Беларуси к российской прокуратуре о задержании и последующей экстрадиции. Вместо этого приехали некие товарищи, вроде бы, из белорусского КГБ, и задержали в Москве белорусского гражданина Федуту и Зенковича, у которого, кроме белорусского, есть еще и американское гражданство», – констатирует собеседник «Голоса Америки».





По его мнению, пока неясно, есть какая-либо связь между этими двумя похищениями.





«Но возникает ощущение, что это могла быть оперативная разработка по задержанию в Москве двух граждан Беларуси. Поэтому комментировать что-либо до появления официальной информации очень сложно, а пока эта официальная информация ограничивается фактом задержания», – сетует Андрей Бастунец.





И добавляет: «Действия Лукашенко комментировать сложно еще и потому, что он обвиняет в попытках захвата власти кого угодно и преследует людей по абсолютно надуманным статьям, и даже провоцирует действия следственных органов или КГБ.





Я не знаю, чем занимался в Москве Александр Федута. Его жена говорит, что он работал в архивах, и на самом деле, он не только политтехнолог, но и литератор, известный пушкинист. Но белорусские власти могут его обвинить в чем угодно, в этом, к сожалению, нет никаких сомнений».





Что же касается похищения Юрася Зенковича, то, по мнению председателя БАЖ, сотрудники белорусского КГБ прекрасно знали, что у него есть и американское гражданство.





«Это произошло не случайно. Его же, кстати, задерживали и во время августовских событий в Минске. И я подозреваю, что оба задержания в Москве – Федуты и Зенковича – будут увязаны между собой, потому что иначе получатся очень странные совпадения.





И вообще, некоторые комментаторы сравнили это с захватом заложников. Дело в том, что правительство Соединенных Штатов уже объявило, что с 26 апреля может быть снята заморозка санкций с некоторых белорусских предприятий. И это может очень сильно ударить по так называемому “реальному сектору” белорусской экономики.





И есть версия, что в случае захвата Зенковича белорусские власти получили аргумент в дипломатическом торге с США», – завершает комментарий Андрей Бастунец.









«То, что сейчас происходит в Беларуси – это Оруэлл и Кафка в одном флаконе»





Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПАН» Александр Класковский в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» также отметил недостаток информации о произошедших в Москве похищениях Александра Федуты и Юрася Зенковича.





«Я не исключаю, что белорусские и российские спецслужбы заявят, что все было законно, то есть подведут под эти похищения некую юридическую базу в виде двустороннего соглашения. Но в любом случае, опираясь на то, что говорят родственники похищенных, можно сделать вывод, что и в Москве противники Лукашенко не могут чувствовать себя в безопасности», – сказал Класковский, упомянув при этом недавний отъезд из России Дмитрия Болкунца.





«И учитывая то, что произошло с Федутой и Зенковичем, можно сказать, что его опасения были небезосновательны, поскольку то, что сейчас происходит в Беларуси – это Оруэлл и Кафка в одном флаконе», – добавил он.





Характеризуя Александра Федуту, руководитель аналитических проектов «БелаПАН», подчеркивает:





«Да, он – человек либеральных взглядов, но он не был радикальным оппозиционером, и в последнее время он был, прежде всего, заметен своей публицистической деятельностью. Действительно, он писал колонки и комментарии, в которых проходился достаточно жестко по политике белорусских властей.





Но я предполагаю, что белорусские спецслужбы могли заинтересоваться его активностью именно в Москве. Есть данные, что он там находился с февраля, и нужно отметить, что Федута, помимо всего прочего, имеет опыт политтехнолога.





Может быть, белорусские власти заподозрили, что он является связным между противниками Лукашенко и некими официальными структурами в Кремле.





А для Лукашенко и его окружения страшным сном является, что внутренние оппоненты найдут общий язык с Москвой и они придумают план, как сместить Лукашенко», – допускает белорусский эксперт.





И замечает, что в Москве проживает немалое количество отставных белорусских чиновников, которые выйдя на пенсию, нашли себе теплые места в российской столице. И, не исключено, что в Минске подозревают, что из числа этих людей будет выбрана какая-то компромиссная фигура с целью замены Лукашенко на посту президента Беларуси.





«Может быть, Федута контактировал с кем-то из представителей этой белорусской диаспоры в Москве», – допускает Александр Класковский. И подчеркивает, что это – лишь его личные версии.





И заключает, что два авторитарных государства, видимо, хорошо понимают друг друга в плане борьбы с политическими противниками, поэтому взаимопомощь между ними вполне предсказуема: «Как говорится, рука руку моет».









«Белорусским оппозиционерам надо прятаться в других странах»

В 30-е годы НКВД провело несколько операций за рубежом по похищению генералов Белой армии с последующей тайной доставкой их в Москву, где ярых противников советской власти ждали тюремные камеры и расстрел.





Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе считает, что в данном случае не следует проводить прямые параллели с действиями белорусского КГБ в России.





«Они (агенты НКВД – А.П.) делали это строго нелегально, а белорусские спецслужбы, я думаю, действуют в Москве абсолютно легально в той мере, в какой можно говорить о том, что все, что предусмотрено законом, легально. И белорусское КГБ действует с молчаливого одобрения и согласия своих российских коллег, то есть – ФСБ», – сказал Георгий Кунадзе корреспонденту «Голоса Америки».





И напомнил, что в октябре 2012 года российскими спецслужбами был похищен в Киеве и переправлен в Москву активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев.





«И тогда тоже возникал вопрос, как такое возможно, неужели ФСБ чувствует себя совершенно свободно на территории Украины? А я думаю, что в том случае тоже была договоренность между российскими и украинскими спецслужбами», – заметил Кунадзе, и добавил, что имели место аналогичные задержания в Москве и гражданских активистов из стран Центральной Азии. В частности – из Туркменистана.





По мнению собеседника «Голоса Америки», после произошедшего с Александром Федутой и Юрасем Зенковичем, белорусские оппозиционеры должны понимать, что находиться в России для них небезопасно. Поэтому, по прибытии в Москву, им лучше отправляться в третьи страны, например, в Литву.





«Думаю, все прекрасно понимают, что происходит, тем более что никто и не скрывает своих намерений. И для профессиональных спецслужб похитить человека в другой стране – не такая уж большая проблема. И вместо того, чтобы получить официальную санкцию на свои действия, они уверены в том, что власти этой другой страны просто закроют глаза. Это – привычное дело», – отмечает Георгий Кунадзе.





И подытоживает: «Белорусские оппозиционеры должны понимать, что на территории России их безопасность не гарантирована. Можете быть уверены в том, что их передача белорусским кагэбэшникам при необходимости будет оформлена по всем правилам. Путин сделал свой выбор: он будет поддерживать “Луку” всем, чем может. Так что белорусским оппозиционерам надо прятаться в других странах».





Тем временем, стало известно, что более семидесяти членов ПЭН-Москва выступили с заявлением в поддержку Александра Федуты. В заявлении, в частности, говорится: «Мы знаем Александра Федуту как автора многочисленных книг, статей и публикаций на важнейшую тему — взаимодействия культур Беларуси, Польши, Литвы и России…





Но мы также знаем Александра Федуту как последовательного критика авторитарного режима Александра Лукашенко, не скрывавшего своей позиции и после августовских выборов 2020 года».





Отметив, что у Федуты давние проблемы со здоровьем, и что он страдает диабетом и заболеваниями сердца, члены ПЭН-Москва выражают тревогу, что тюремное заключение «может представлять серьезную опасность для его жизни».









В конце заявления говорится: «Мы настаиваем на немедленном освобождении Александра Федуты и всех политических заключенных, арестованных в 2020–2021 годах. Выражаем поддержку всем, кто участвует в ненасильственных политических протестах в Беларуси и верим в неизбежную победу демократии в этой географически близкой, исторически родной, человечески дорогой для нас стране».