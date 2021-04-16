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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Чего испугались? На сайте СТВ удалили информацию о предложении лишить часть беларусов права голоса

В четверг, 14 апреля, в Минске прошло очередное заседание так называемой комиссии, на котором обсуждали "избирательную систему"

В частности, было предложено ограничить возраст для голосования в пределах от 20 до 70 лет, то есть лишить граждан в возрасте с 18 до 20 лет и старше 70 лет права голоса.

"Представители Конституционной комиссии считают это оптимальным, так как молодые люди уже успеют сформироваться как личности и будут способны оценивать ситуацию реально. А старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны. На их выбор не сможет никак повлиять состояние здоровья", - прозвучала подобная аргументация.

Однако чуть позже в текстовой версии статьи, которая размещена на телеканале СТВ, упоминание о предложении сократить количество людей с избирательным правом пропало, но в видео оно осталось, заметила Комсомолка.


Почему данный момент был удален из текстовой статьи, на сайте СТВ не указано.
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