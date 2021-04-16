В частности, было предложено ограничить возраст для голосования в пределах от 20 до 70 лет, то есть лишить граждан в возрасте с 18 до 20 лет и старше 70 лет права голоса.





"Представители Конституционной комиссии считают это оптимальным, так как молодые люди уже успеют сформироваться как личности и будут способны оценивать ситуацию реально. А старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны. На их выбор не сможет никак повлиять состояние здоровья", - прозвучала подобная аргументация.





Однако чуть позже в текстовой версии статьи, которая размещена на телеканале СТВ, упоминание о предложении сократить количество людей с избирательным правом пропало, но в видео оно осталось, заметила Комсомолка.









Почему данный момент был удален из текстовой статьи, на сайте СТВ не указано.