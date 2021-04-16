







― Конечно, там есть и элементы мщения, но уж точно не из тюрьмы исходящие. Ну а что касается тюрьмы, то она и есть ад, и не только для Навального. А когда там сверху еще и мщение идет, а тут полыхает ад тюрьмы, это, конечно, совершенно невыносимо, ― сказал Виктор Ерофеев на Эхе Москвы, пишет Салідарнасць.





Алексей (держит голодовку в тюрьме, — Прим.), конечно, человек, который самопожертвовался для того, чтобы Россия была другой. Но тут эти муки, прямо скажем, похожи на Иисуса Христа, — если уж упоминать каких-то религиозных людей.





― Что вы ответите людям, которые говорят: а зачем он сюда приехал? Ему же говорили, он знал, на что шел.





― Эти люди просто не способны на такое пожертвование. И самопожертвование. И этим людям кажется, что всегда политик извлекает какую-то пользу из этого. Единственную пользу, которую Навальный может извлечь — она, кстати, немаленькая – он может получить Нобелевскую премию мира в этом году.



