+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Пути к согласию не вижу, но конфликт может быть потушен — Артем Шрайбман

Пути к согласию между сторонниками перемен и сторонниками власти политолог Артем Шрайбман не видит. Об этом он говорил во время онлайн-встречи Интеллектуального клуба Светланы Алексиевич. Выдержки из его выступления публикует "Радио Свобода".

Пути к согласию не вижу, но конфликт может быть потушен — Артем Шрайбман
Артем Шрайбман / Еврорадио
Встреча была посвящена "красному человеку". Этот человек боится будущего, убеждена писательница Светлана Алексиевич. Именно это свойство, по ее мнению, во многом повлияло на то, что что сейчас происходит в Беларуси, передает Еврорадио.

Главная проблема "красного человека" в том, что он может не знать, чего он хочет, считает Артем Шрайбман.

"Потому что даже Лукашенко много лет не может сформулировать позитивный образ развития страны. Когда его покойный Юрий Зиссер спросил: "Какой вы видите Беларусь в 2030 году" — Лукашенко единственное, что смог ему сказать, что независимой страной", — напомнил политолог.

Идеология таких людей работает от обратного. Они знают, чего они не хотят (как в 90-е, как в Украине) — и эти фобии становятся важнее, чем цели.

Общественный конфликт, который возник в Беларуси — это по сути противостояние людей, которые хотят перемен, и "красного человека".

 

По мнению Шрайбмана, в Беларуси сейчас наблюдает настолько сильный раскол в обществе, что его "очень сложно сшить". Причем, по его ощущениям, противостояние только углубляется, "становится похожим на подспудную гражданскую войну, которая пока не выливается в прямое вооруженное столкновение".

"Я предполагаю, что этот ценностный разлом будет с нами всегда. На одной стороне — большая толерантность к насилию, примат коллектива, примат государства. Это не значит, что на той стороне все садисты, там просто другое отношение к силе", — говорит политолог.

Он не видит возможностей для преодоления этого раскола. По его словам, можно говорить лишь о тушении конфликта. И здесь политолог допускает два пути.

"Это внешняя угроза, объединяющая общество. Я не хотел бы этого, так как это означает войну. Второй вариант — это уход Лукашенко. Он главная конфликтогенная фигура, вокруг него невозможно соорудить компромисс" , — отмечает Шрайбман.

При этом он убежден, что в будущем, "чтобы примириться, обществу придется переключиться на новую повестку дня".

"Эксперты говорят, что путь преодоления конфликта — это оставить конфликтную повестку дня в прошлом. Развитые институты могут поглощать конфликты ценностей. Это будет важнее любых реформ", — подчеркнул Артем Шрайбман.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]