Байден рассказал, где и когда может состояться его встреча с Путиным

Байден: Я предложил, чтобы мы встретились лично в Европе этим летом

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Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".





"Прямые взаимоотношения между нами имеют важнейшее значение для продвижения вперед более эффективных отношений между нашими странами. Поэтому я предложил, чтобы мы встретились лично в Европе этим летом, чтобы решить целый ряд проблем, стоящих перед нашими странами", – сказал Байден.





По его словам, сотрудники Белого дома и Кремля обсуждают возможность проведения такой встречи.





"Считаю, что во время встречи на высшем уровне мы могли бы запустить стратегический диалог в области ограничения вооружений и безопасности, могли бы решить критически важные вызовы для мира. Мы могли бы вместе с РФ иметь дело с ядерной угрозой, например, из Ирана, действовать в глобальных масштабах и бороться с изменением климата", – добавил он.





Контекст:

- Байден вступил в должность президента США 20 января.

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Его первый телефонный разговор с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил "решительную поддержку" Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США "отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества".





- В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.





- В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США.





- 18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в "прямом эфире" о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал". Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни "будет очень занят".





- Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.





- Байден подчеркнул "неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне "для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией".





- В течение двух месяцев США ввели несколько пакетов санкций против России: 2 марта Минфин применил ограничения против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.





- С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.





- Кроме того, США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.











