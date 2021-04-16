Геннадий Федынич: Несколько лет назад в Беларуси отгремела так называемая комплексная «модернизация». После себя она оставила заметный след и некоторые белорусские «флагманы» отдают по долгам более 100% выручки. Почему это происходит и к чему может привести, а также насколько сильна процедура немедленного вмешательства Международной организации труда, которая была запущена против белорусских властей. Для сайта Charter97.org на эти вопросы отвечает лидер профсоюза РЭП





– На мой взгляд, когда предприятие берет кредиты, то это предусматривает производство более конкурентоспособной продукции, а также увеличение продаж. От выручки зависит, насколько устойчив тот или иной завод. В этой ситуации мы видим, что были заложены средства, но ожидаемого, по крайней мере, пока не получено. Выручку предприятие отдает, а как развиваться дальше – неизвестно.





Получается, что власти вложили в модернизацию деньги, но предприятия себя не окупают. Какое время займет, чтобы они начали себя окупать, – это еще один проблематичный вопрос.





Простым языком говоря, если вы вложили деньги, а предприятие работает неэффективно и убыточно, то это «финита ля комедия».





– Недавно немецкая компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом». Helm AG является покупателем 10% годового объема продукции предприятия. Насколько это сильный удар по предприятию?





– Во-первых, это валюта, в которой сегодня нуждается каждое предприятие, особенно если оно работает на экспорт. Во-вторых, найти замену этим 10% для белорусских предприятий очень сложная задача, и «Гродно Азот» не исключение. В данной ситуации легко и оперативно решить вопрос замены партнера вряд ли получится. Это не просто вопрос времени, а новый партнер может просто не найтись.





– Можно ли это назвать небольшой победой стачкома «Гродно Азота»? Как вы считаете, увидим ли мы в ближайшем будущем еще компании, которые откажутся от спонсирования режима?





– Я думаю, что в будущем мы обязательно это увидим. Можно считать, что если компания прекратило сотрудничество с «Гродно Азотом», то она была чем-то мотивирована. Для чего она это сделала? Если это связано с нарушением прав трудящихся, прав свобод человека, то любая зарубежная компания подписывает так называемый «Кодекс чести», а он обязывает соблюдать права человека и контактировать только с предприятиями и структурами, которые не нарушают эти права. Я бы не говорил, что это победа, но хороший шаг к победе.





– Заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» — директор филиала «Завод Химволокно» Виталий Рудзинскас покинул свой пост. Именно на «Заводе Химволокно» проходила встреча рабочих с представителями местной власти. Что вы можете сказать о положении директората и топ-менеджеров предприятий? Насколько они тоже недовольны режимом?





– Сегодня нанимателям очень сложно работать в нынешних экономических условиях, с этой налоговой системой. Директора несамостоятельны в своих управлениях, потому что 90% акций предприятий владеет государство, которое диктует свои требования. Они боятся что-то сделать или предпринять, потому что будет ответственность. Бизнес – это всегда риск, который присутствует в любом предприятии, неважно, государственное или частное. Без риска здесь нельзя.





Директора не уходят сами с таких предприятий, поэтому, по всей видимости, им предлагают или заставляют это сделать. Найти сегодня профессиональных менеджеров или директоров, которые бы эффективно работали в этих условиях для Беларуси, проблематично.





– Международная организация труда (МОТ) запустила процедуру немедленного вмешательства в связи с принятыми «палатой представителей» в первом чтении поправками в Трудовой кодекс. Это серьезная процедура? Чего стоит ожидать от нее?





– МОТ тоже достаточно бюрократическая структура, они принимают такие решение довольно редко, потому что необходимо оперативное вмешательство. Насколько оно будет эффективным – говорить сложно. МОТ давал 12 рекомендаций белорусскому правительству, только 4 выполнены. Будет ли эффективное вмешательство или пойдет так называемый белорусский парламент навстречу, чтобы изменить это антинародное законодательство – покажет время. Загадывать сложно, потому что наше правительство может просто все проигнорировать.





– Какое давление на режим оказывают подобные процедуры?





– Если не исполняют такие вещи, то остается одно – исключение Беларуси из Международной организации труда. Организация редко позволяла себе такие решения, но не исключаю, что если наше правительство проигнорирует процедуру, то этот вопрос поднимется. МОТ является первым специализированным учреждением ООН, а это контакты международного уровня, которые могут быть прекращены.