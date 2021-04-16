"Беларусь" закрывается в Литве: санаторий имени санкций

Татьяна Гарацкевичене недавно получила пособие от администрации города Друскининкай - известного литовского курорта недалеко от границы с Польшей. 128 евро - сумма совсем небольшая, но для разведенной матери двух детей и это помощь. "Живем пока на детское пособие, которое ежемесячно выплачивает государство, - рассказывает Татьяна. - Должно же быть хоть какое-то решение у нашей проблемы?".



Санкционный сюрприз для "Беларуси"





Еще несколько месяцев назад женщина никак не могла себе представить, что ее проблемы приобретут международный контекст. Организация, где Гарацкевичене проработала 17 лет - детский санаторий Belorus (Беларусь) - больше не может выплачивать зарплату четырем сотням сотрудников. Счета санатория в литовском Swedbank заморожены. Причина - санкции Европейского Союза против Виктора Шеймана, одного из самых близких к Александру Лукашенко чиновников. Шейман, в прошлом госсекретарь Совета Безопасности и генпрокурор Беларуси, сейчас является управляющим делами президента РБ.





Татьяна Гарацкевичене





Когда почти два десятилетия назад Татьяна вышла замуж за литовца и переехала в Друскининкай, выбор места работы для уроженки белорусского Волковыска был очевиден. Детский санаторий, открытый в 1946 году, всегда работал для жителей сначала Белорусской ССР, а после распада Советского Союза - Республики Беларусь. В 1996 году межправительственное соглашение Вильнюса и Минска оставило санаторий в собственности Беларуси - точнее, Главного хозяйственного управления (ГХУ) управления делами президента Беларуси. Здания остались в собственности Минска, а земельный участок белорусам отдали в аренду на 99 лет. При этом сам санаторий - литовское юридическое лицо.





Татьяна Гарацкавичене рассказала DW, что начала работать в санатории организатором культурных мероприятий, а потом получила диплом педагога и перешла на должность воспитателя. Работы всегда было много - группы детей по 300 с лишним человек приезжали круглый год. Одна смена - 21 день. Перерыв между сменами - максимум сутки. "Работа, конечно, напряженная, - делится Гарацкевичене. - Зато мы с детьми живем в служебной квартире при санатории, в которой я могла бы остаться, если бы проработала тут до пенсии. А теперь я боюсь лишиться и квартиры".





Лечение детей в санатории оплачивало белорусское государство. По словам председателя совета трудового коллектива Владаса Шаруцкого, годовое финансирование из Минска составляло около 8 млн евро. Пандемия коронавируса остановила поток детских групп. Сотрудники, подавляющее большинство которых - граждане Литвы, все это время получали не зарплату, а компенсацию за вынужденное отсутствие работы - около 500 евро в месяц, что чуть больше официальной минимальной зарплаты, которую на руки получают в Литве (467 евро).





Удар по ближнему кругу Лукашенко





Все изменилось 18 декабря, когда Swedbank остановил операции по банковским счетам санатория из-за санкций ЕС, введенных против Виктора Шеймана. С этого дня зарплату сотрудникам санатория выплачивать прекратили. Представители литовских властей заявили, что желающим уволиться выплатят среднее содержание за два месяца. Этим предложением пока воспользовались единицы.





Татьяна Гарацкевичене и ее коллеги надеются, что ситуацию удастся урегулировать и они смогут вернуться на работу. Вдобавок в случае ухода найти новое место будет крайне сложно, если не невозможно вовсе: Друскининкай, как и другие курорты по всему миру, очень пострадал от пандемии. Серьезные сокращения прошли практически во всех лечебницах и санаториях. "Я литовский два года учила, могу объясняться на бытовом уровне, читать, переводить, - рассказывает DW Татьяна Гарацкевичене. - Однако для работы по специальности, то есть педагогом, в литовском учреждении мне этих знаний точно не хватит".





Санаторий "Беларусь" - первое в истории литовское предприятие, подпавшее под международные санкции. Но его персонал не теряет надежд переломить ситуацию. Его питает пример другого санатория, принадлежащего управлению делами президента Беларуси. Он находится в Юрмале под Ригой и продолжает работать. Власти Литвы указывают, что латвийский объект находится в формальном ведении президентского управления делами, не подпавшего под санкции, а литовский - Главного хозяйственного управления, которое напрямую подчинено тому же управлению делами. Против ГХУ санкции действительно введены. Виктор Шейман стоит во главе обеих организаций. На сайте управления делами оба санатория числятся подконтрольными именно ему, однако детальной информации о собственниках сайт не предоставляет.





Мантас Адоменас (фото из архива)





"Санкции введены персонально против Шеймана и подконтрольных ему активов. Он подписывает распоряжения о назначении руководства санатория в Друскининкае, например, главного врача. Значит, "Беларусь” - подконтрольный ему актив. Стало быть, то, что этот актив - под санкциями, правомерно", - указал в интервью DW замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Владас Шаруцкий из санатория "Беларусь” на этот аргумент отвечает вопросом: "Шейман подпал под санкции задолго до событий прошлого года, так почему санаторию досталось только сейчас?”





Сложности санкционной политики ЕС





В неофициальной беседе один из чиновников правительства Литвы сообщил корреспонденту DW: "Похоже, банк вовремя не разобрался, что санаторий подконтролен внесенному в черные списки Шейману, и бросился исправлять ошибку, что и породило нынешнюю ситуацию”. DW направила в Swedbank письмо с просьбой объяснить ситуацию.





Официальный представитель банка Саулюс Абрашкявичюс ответил по электронной почте, что банк не уполномочен обсуждать темы, связанные с клиентами. "Swedbank действует в соответствии с литовским и международным законодательством. Согласно литовской правовой базе, политика международных санкций осуществляется и контролируется министерством иностранных дел Литовской Республики, Службой по расследованию финансовых преступлений и Банком Литвы", - написал Абрашкявичюс.





Информированный источник DW в Брюсселе поделился своим видением ситуации: "Комиссия может сама инициировать санкции против физических и юридических лиц в той или иной стране. Но на практике она так поступает редко и, как правило, ориентируется на предложения государств-членов ЕС". Возможно, добавил источник, латвийские власти смогли объяснить, почему санатория в Юрмале не должны коснуться санкции, а литовские, по каким-то причинам, не смогли. Но вопрос о реальном распорядителе активов тут действительно ключевой.





Замглавы МИД Литвы Адоменас отмечает, что литовское правительство готово было бы обсудить вопрос о выкупе санатория у белорусов. Он также предположил, что Лукашенко мог бы решить проблему санкций и облегчить участь трудового коллектива, если бы перевел санаторий из подчинения Шеймана под начало, например, министерства здравоохранения Беларуси, или другого ведомства, против которого нет санкций. На нечто подобное надеется и Владас Шаруцкий: "Мы слышали, что Лукашенко создал специальную комиссию для обсуждения разных вариантов решения нашей проблемы".





Однако другой сотрудник Еврокомиссии, знакомый с ситуацией вокруг Беларуси, считает любые надежды на компромисс со стороны Минска беспочвенными: "Лукашенко нещадно эксплуатирует эту ситуацию в целях пропаганды. Как же, "Евросоюз и Литва держат в заложниках четыре сотни человек!" От такой дубинки он не откажется ни за что!".





Кто взял в заложники сотрудников санатория?





В правительстве и парламенте Литвы считают, что именно Лукашенко взял персонал санатория в заложники. Это мнение разделяет и бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. А председатель комитета по международным делам Сейма (парламента) Литвы Жигимантас Павилёнис, представляющий сформированную по результатам октябрьских выборов правоцентристскую правящую коалицию, заявил, что люди, которые идут работать на предприятия, принадлежащие режиму Лукашенко, должны понимать, что тем самым берут на себя большой риск.





"Это не раз повторяли и представители прежнего правительства, предупреждали об этом и все политики, и работники МИД", - напомнил депутат. Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене полагает, что в сложившемся положении режим Лукашенко никаких потерь не несет. "Мы все болеем за демократию в Беларуси и хотим, чтобы там произошли позитивные изменения, - заверила она в телефонной беседе с DW. - Но санкции должны наносить урон тем, кто под них подпал. Лично Шейману от проблем санатория ни жарко, ни холодно".





Гитанас Науседa





Между тем сами сотрудники санатория "Беларусь" подали против Swedbank иск в суд, требуя разморозить счета. Они также вручили открытое письмо-петицию с просьбой о помощи президенту Литвы Гитанасу Науседе. Его подписали 6600 человек. Официальный представитель президента Кристина Карницкайте сообщила, что, по мнению Науседы, "необходимо четкое системное решение правительства о будущем санатория… и, если в обществе есть такая потребность, нужно ответить на вопросы о включении того или иного предприятия в санкционные списки". Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас подчеркивает, что многое определит судебное решение: "Литва - правовое государство. Пусть судьи и выскажутся".





Татьяна Гарацкевичене сохранила гражданство Беларуси. Я спросил ее, готова ли она вернуться домой. "Мама меня, конечно, примет, - ответила Татьяна. Но мои дети - граждане Литвы. Сыну семнадцать, после окончания гимназии он хочет учиться здесь на программиста. Конечно, ни им, ни мне не хотелось бы рвать с привычной жизнью в любимом городе".