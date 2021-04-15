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Татьяну Гацуру-Яворскую выпустили из СИЗО

Общественную активистку Татьяну Гацуру-Яворскую отпустили из минского СИЗО №1 через 10 дней нахождения под стражей, сообщает Еврорадио

Меру пресечения ей изменили, так как отпала необходимость держать ее за решеткой.

Обвинение ей не предъявлялось.

В камере Гацура-Яворская сидела с Юлией Слуцкой ("Пресс-клуб") и Анжеликой Борис (Союз поляков).

Татьяна — одна из организаторов выставки "Машина дышит, а я нет". 6 апреля у неё дома провели обыск, а её саму задержали.

15 апреля стало известно, что мужа Татьяны Владимира Яворского депортируют из Беларуси на 10 лет.


Белорусские правозащитники признали Гацура-Яворскую политзаключённой. В её защиту высказались Европейская киноакадемия и полсотни киноорганизаций из разных стран: там Татьяну знают как организатора кинофестиваля WATCH DOCS Belarus, который посвящён фильмам о правах человека.
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