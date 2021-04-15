Санкции не смертельные, но прецедент санкций на новые долги может стать тревожным сигналом, пространство для расширений санкций на долги есть.





Логика читается: если делать уступки, то не меняя статуса-кво, а не применяя агрессивные инструменты его нарушения в свою пользу. В сущности, Байден зеркалит поведение Путина. Путин "обещал подумать" о встрече с Байденом - максимально сохраняет лицо. Скорее всего встречи теперь не будет, но дипломатическая активность активизируется. Вряд ли кремлевским ястребам удастся повторить трюк с ростом рейтинга на фоне патриотического подъёма как в 2014, т.к. социальные вопросы устойчиво вышли в России на первый план. Поэтому Байден намекает что будет бить по ним, т.к. санкции на долг напрямую могут повлиять на курс рубля. Это сделает реализацию социальных программ сложнее (а эксперты говорят что социалка и будет самой главной темой послания Путина и главным фактором удержания рейтинга в приемлемых значениях. От войн народ устал)









Вообще, вся эта история в частности и в целом поведение руководства России на протяжении долгих лет показывают, что Россия всё-таки восточная страна в политическом плане. Вопрос сохранения лица и имиджевых приобретений является ключевым во внешней политике. Это прекрасно знает Лукашенко и использует это десятилетиями. Это стоит учитывать и его оппонентам в выстраивании политики с Россией. Россия пойдёт на диалог, когда в итоге будет иметь убедительный вид будто она победила. Именно иметь вид, сущность здесь глубоко вторична. Царь не может показаться слабаком, он может быть только победителем. Дать Путину сделать вид будто он безоговорочно победил - вот один из ключей к развязке в том числе и беларусского кризиса.



