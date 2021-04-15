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Россия вышлет трех польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Россия в ответ на высылку трех сотрудников посольства из Польши объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вышлем (трех польских дипломатов в ответ - ИФ)", - заявил парламентарий, отвечая на вопрос агентства о том, будет ли Москва отвечать зеркально на шаг Варшавы или ответит асимметрично.
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