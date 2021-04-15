"Отправьте высказывания Алиева Лукашенко": ответ Сержа Саргсяна
Саргсян ответил на заявления Александра Лукашенко о том, что армянские власти до Никола Пашиняна отказывались от мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
© Photo : press office of the President of RF
Никому не пожелаю такого "миролюбивого" соседа, как Азербайджан. Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна ответил на просьбу News.am прокомментировать заявление Александра Лукашенко.
Ранее Лукашенко, который в настоящее время находится в Баку с рабочим визитом, заявил, что армянские власти до Никола Пашиняна отказывались урегулировать нагорно-карабахский конфликт мирным путем.
"При всем уважении к белорусскому народу, я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой "миролюбивый" сосед, так как вскоре станет ясно, что Минск - древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, и в результате, в этой области должна быть восстановлена "историческая справедливость" Алиева со всеми вытекающими отсюда последствиями", - приводят слова Саргсяна в его офисе.
Он также заявил, что все те, кто хочет узнать правду о "миролюбивом" Алиеве, могут поискать в Интернете все его воинственные и антиармянские заявления.
"Отправьте толстую посылку Александру Лукашенко, чтобы он сочетал идеи его хорошего друга Ильхама с универсальными идеями о мире", - сказал Саргсян.
Александр Лукашенко также ранее сказал, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев передавал через него финансовое предложение Еревану в обмен на мирное решение вопроса Карабаха. Месяцами ранее в сети появилось видео, подлинность которого подтвердил позже экс-президент Серж Саргсян. Лукашенко тогда предложил Саргсяну 5 миллиардов долларов за передачу Азербайджану семи районов вокруг Карабаха. В ответ Саргсян предложил 6 миллиардов в обмен на то, чтобы Ильхам Алиев отказался от этих земель.
20:48 15/04/2021
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