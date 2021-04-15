Никому не пожелаю такого "миролюбивого" соседа, как Азербайджан. Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна ответил на просьбу News.am прокомментировать заявление Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко, который в настоящее время находится в Баку с рабочим визитом, заявил, что армянские власти до Никола Пашиняна отказывались урегулировать нагорно-карабахский конфликт мирным путем.





"При всем уважении к белорусскому народу, я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой "миролюбивый" сосед, так как вскоре станет ясно, что Минск - древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, и в результате, в этой области должна быть восстановлена "историческая справедливость" Алиева со всеми вытекающими отсюда последствиями", - приводят слова Саргсяна в его офисе.





Он также заявил, что все те, кто хочет узнать правду о "миролюбивом" Алиеве, могут поискать в Интернете все его воинственные и антиармянские заявления.





"Отправьте толстую посылку Александру Лукашенко, чтобы он сочетал идеи его хорошего друга Ильхама с универсальными идеями о мире", - сказал Саргсян.





Александр Лукашенко также ранее сказал, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев передавал через него финансовое предложение Еревану в обмен на мирное решение вопроса Карабаха. Месяцами ранее в сети появилось видео, подлинность которого подтвердил позже экс-президент Серж Саргсян. Лукашенко тогда предложил Саргсяну 5 миллиардов долларов за передачу Азербайджану семи районов вокруг Карабаха. В ответ Саргсян предложил 6 миллиардов в обмен на то, чтобы Ильхам Алиев отказался от этих земель.