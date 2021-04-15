Вместе с Тихановской лауреатами премии стали член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало — жена бывшего претендента на пост президента страны Валерия Цепкало.

Организаторы премии в своем письме заявили, что Тихановская, Колесникова и Цепкало с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию. «Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста, — сказано в письме. — Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Беларуси».

Церемония пройдет онлайн.

Все лауреаты премии имени Льва Копелева являются продолжателями традиций гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981 году советские власти принудительно лишили его советского гражданства. В течение 10 лет Лев Копелев был узником ГУЛАГа, где он познакомился и подружился с Александром Солженицыным.





Лауреатами премии им. Льва Копелева в предыдущие годы являлись: Джем Дюндар (турецкий журналист), социолог профессор Лев Гудков (директор независимого Левада-Центра), организация HALO Trust (занимающаяся обезвреживанием мин), Международное общество Мемориал (российская правозащитная организация), Бертольд Байтц, Ханс Кюнг, редакция «Новой газеты» и другие.