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Тихановской, Колесниковой и Цепкало присудили премию имени Льва Копелева

Бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской присудили премию имени Льва Копелева за мир и права человека, которую ежегодно вручают в Германии.

Тихановской, Колесниковой и Цепкало присудили премию имени Льва Копелева
 Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу оппозиционерки.
Вместе с Тихановской лауреатами премии стали член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало — жена бывшего претендента на пост президента страны Валерия Цепкало.

Организаторы премии в своем письме заявили, что Тихановская, Колесникова и Цепкало с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию. «Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста, — сказано в письме. — Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Беларуси».

Церемония пройдет онлайн.

Все лауреаты премии имени Льва Копелева являются продолжателями традиций гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981 году советские власти принудительно лишили его советского гражданства. В течение 10 лет Лев Копелев был узником ГУЛАГа, где он познакомился и подружился с Александром Солженицыным.

Лауреатами премии им. Льва Копелева в предыдущие годы являлись: Джем Дюндар (турецкий журналист), социолог профессор Лев Гудков (директор независимого Левада-Центра), организация HALO Trust (занимающаяся обезвреживанием мин), Международное общество Мемориал (российская правозащитная организация), Бертольд Байтц, Ханс Кюнг, редакция «Новой газеты» и другие.
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