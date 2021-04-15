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В посольстве США прокомментировали задержание Зенковича

Посольство США в Беларуси прокомментировало TUT.BY задержание гражданина США и Беларуси Юрия Зенковича.

Дипломаты не стали отвечать на конкретные вопросы о том, как посольство оценивает задержание гражданина США белорусскими спецслужбами и посетил ли уже Зенковича в СИЗО КГБ консул. В посольстве лишь подчеркнули, что всегда готовы предоставить консульские услуги в случае задержания американского гражданина.

— Мы видели сообщения в СМИ о помещении гражданина США под стражу в Минске. В каждом случае ареста или задержания гражданина США за границей мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги. Одной из важнейших задач Государственного департамента, посольств и консульств США является оказание помощи гражданам США, находящимся в заключении или задержанным за рубежом. Согласно существующей практике мы не передаем информацию о гражданах США без их письменного согласия, — сказал пресс-атташе посольства США в Беларуси Тим О’Коннор.

Напомним, о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве стало известно 13 апреля. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля. 

В этот же день в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве. Предположительно, оба были задержаны 11 апреля

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции — состоял в БНФ. В США уехал в середине 2000-х и начал там строить юридическую карьеру.

Супруга юриста Елена Денисовец сообщила СМИ, что по информации госадвоката, Зенкович находится в статусе подозреваемого, но конкретной статьи защитник не назвал.

«Сказал, что деталей сообщить не может. Но в Москве, когда его задерживали, сказали сотрудникам, что он подозревается в терроризме», — рассказала Денисовец, отметив, что не доверяет адвокату.
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