Кого и как задержали

Еще в конце марта столицу России покинул белорусский политолог Дмитрий Болкунец, в отношении которого 26 марта в Беларуси возбудили уголовное дело. По его словам, КГБ Беларуси отправил за ним в Москву группу захвата с целью задержания.





Две недели эту информацию нельзя было никак ни подтвердить, ни опровергнуть. Но 11 апреля в Москве исчезли двое белорусских оппозиционеров – Александр Федута, который в 1990-х был пресс-секретарем Александра Лукашенко, и адвокат, активист Партии БНФ Юрий Зенкович. Одновременно с этим в белорусском Шклове задержали главу ПБНФ Рыгора Костусёва.





По информации КГБ Беларуси, Федута и Костусёв находятся в минском СИЗО. Их задержали в рамках статьи 108 УПК. О задержании Зенковича до сих пор никакой официальной информации нет.





Готовилась провокация?

Болкунец, который сейчас находится в Варшаве, в своем телеграм-канале отмечает, что Федута был в Москве с февраля. По его словам, Федуту и Зенковича доставили в Минск частным самолетом из аэропорта Внуково.





«Может, той группе КГБ, которая ехала меня захватывать в Москву, чтоб порожняком не гонять, приказали привезти хоть кого-нибудь?» — отметил политолог.





Он также заявил о возможной подготовке КГБ провокации против белорусских оппозиционеров. По его данным, «в последние недели несколько представителей гражданского общества Беларуси получили от анонимов приглашения срочно приехать в Москву».





Кого-то заманивали на переговоры чуть ли не в Кремль, а кого-то звали поучаствовать в каких-то ток-шоу на федеральных телеканалах, рассказал Болкунец. Целью этой спецоперации, по его мнению, «было похищение активистов, экстрадиция в Беларусь и замазать Россию грязью».





«Факт похищения имел место, что ещё больше обрушит рейтинг России среди белорусского народа», — заявил политолог.





Есть джентльменское соглашение

Андрей Поротников отметил, что между спецслужбами стран СНГ действует «по крайней мере джентльменское соглашение о том, что они имеют право задерживать своих граждан на территории других стран СНГ». В комментарии Telegraf.by руководитель аналитического центра Belarus Security Blogотметил, что между спецслужбами стран СНГ действует «по крайней мере джентльменское соглашение о том, что они имеют право задерживать своих граждан на территории других стран СНГ».





Поэтому, полагает эксперт, в данном случае, когда белорусские спецслужбы задерживают собственных граждан в России, ничего сверхординарного не произошло.





По его мнению, российские спецслужбы были в курсе задержаний, «потому что надо этих людей как-то вывозить из России». По крайне мере уведомительный принцип должен действовать, уверен эксперт в сфере безопасности.





Новый стимул для болезненных санкций

Пикантностью ситуации является то, что задержанный активист ПБНФ Зенкович одновременно является гражданином США.





«Мы не знаем, по какому паспорту Зенкович въехал на территорию Российской Федерации. Вероятнее всего, это был белорусский паспорт, чтобы не получать российскую визу.





Поэтому российская сторона могла быть не в курсе о том, что у Зенковича есть американский паспорт. Но об этом была в курсе белорусская сторона, потому что он отбывал административный арест в Беларуси, насколько я помню, как американский гражданин», — заявил Андрей Поротников.





По его мнению, задержание гражданина США в России спецслужбами Беларуси является скандалом.





«Возникает вопрос о том, каким образом граждане США похищаются или задерживаются на территории Российской Федерации третьей стороной, причем вывозятся с территории России.





Плюс приближается дата разморозки американских санкций. Мы не знаем их формата и списка предприятий, которые туда будут включены. Но сейчас у американцев появился дополнительный стимул для того, чтобы эти санкции были болезненны», — полагает эксперт.





Он отметил, что другим белорусским активистам, которые сейчас находятся в России и оппозиционно настроены к действующим властям Беларуси, также стоит опасаться возможного задержания в России, «если у них нет второго российского паспорта».





По информации Болкунца, в последние дни несколько белорусских активистов и бизнесменов «в спешном порядке» уже покинули Россию.





Также отметим, что российские власти задержание белорусских оппозиционеров на своей территории пока никак не прокомментировали.