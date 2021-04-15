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Осторожно! Фейк. ОНТ заявило, что у Тихановских и Бабарико был общий бизнес, но это не так

ГосСМИ пытаются придумать возможные связи Тихановских и Бабарико еще до начала избирательной кампании.

Осторожно! Фейк. ОНТ заявило, что у Тихановских и Бабарико был общий бизнес, но это не так
Государственный белорусский телеканал ОНТ спекулирует на теме связей между Сергеем и Светланой Тихановскими и Виктором Бабарико. Ведущий ОНТ Игорь Тур намекает на то, что Тихановские участвовали в одном из бизнесов Бабарико — компании “Хайв Проджект”. Эта фирма занималась крауд-платформами Ulej и MolaMola, передает Еврорадио 

В качестве доказательства в сюжете есть запись зум-конференции, в которой Ольга Карач (любопытно, что многие “сливы” ОНТ строятся именно на записях с её участием) отвечает на чей-то вопрос о причастности Тихановских к “Хайв Проджект”:

— Да, конечно, знаю, это как раз там две краудфандинговые платформы, которые создавались сыном Бабарико и Антоном Мотолько — как раз вот рядом людей, которые сегодня находятся около Светланы Тихановской.

Дальше тот же мужчина (он не подписан, но мы слышим мужской голос) сетует: независимые СМИ совсем не пишут на эту тему, хотя он якобы обращался “в редакции”. В редакцию Еврорадио никто с этой темой не обращался, но журналисты всё равно решили провести фактчек.

Согласно Единому государственному реестру юрлиц, владельцем компании “Хайв Проджект” с августа 2019 года является латвийская “МВС Инвестмент”. Ею, в свою очередь, владеют граждане Латвии Александр Ростов и Алексей Степанов. Раньше в списке учредителей были Антон Морозов, Андрей Васин и ООО “Правовой диалог”, одним из совладельцев которой был Эдуард Бабарико

Также среди собственников “Правового диалога” значились Андрей Харланович, Алексей Геращенко и Антон Морозов, Светлана Добролёт, Белгазпромбанк, “Алди Проджектс” и та же “МВС Инвестмент”.


Среди собственников “МВС Инвестмент” и “Алди Проджектс” Тихановских тоже нет. Как и среди собственников Белгазпромбанка. Таким образом, доли в “Хайв Проджект” ни у Сергея, ни у Светланы Тихановских никогда не было. Информации о других возможных взаимосвязях с Виктором Бабарико также нет.
 

Кто запустил фейк про связь Тихановских и Бабарико

Впервые Светлана Тихановская и “Хайв Проджект” были упомянуты в одном предложении главой ЦИК Лидией Ермошиной во время регистрации кандидатов в президенты — она заявила о неуказанной в декларации доле.

Специально или нет, но Ермошина озвучила тогда неверную информацию: в тот момент в процессе ликвидации находилось совсем другое юрлицо (“Радуга развлечений”), в собственниках которых действительно были Тихановские. И это юрлицо никак не связано с Виктором Бабарико.

Правда, ОНТ почему-то не удосужилось это проверить.
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