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Марголин: Белорусский КГБ очень хотел дотянуться до Федуты и Зенковича

Свое мнение о возможных версиях задержания белорусских граждан в Москве высказал "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Белорусский КГБ очень хотел дотянуться до Федуты и Зенковича
– При загадочных обстоятельствах были задержаны в Москве, а потом оказались в СИЗО КГБ политтехнолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. Неужели белорусские спецслужбы рискнули проводить операцию в России? 

– Возможно, у них не было другого выхода, если они хотели дотянуться до этих людей. Допускаю, что Федуте подсказали, что из Беларуси нужно уезжать, и он не собирался возвращаться в страну.

Пока непонятно были ли замешаны в этом деле российские спецслужбы. Но, наверное, белорусской стороне достаточно было позвонить друзьям в Москву и предупредить о задержаниях товарищей, а там, учитывая уровень отношений двух стран, могли посчитать, что это вполне допустимо.

А возможно это наоборот было стремлением запачкать российские спецслужбы и в целом российское руководство, чтобы у двух сторон – Москвы и Светланы Тихановской – не было даже поползновений наладить общение.

Вообще говорить об этой ситуации сложно, поскольку нам известно слишком мало деталей.

В качестве еще одной версии не стоит исключать, что Москве хотели продемонстрировать, как режим рьяно борется с национально-ориентированными силами.

– Из сообщения КГБ следует, что по одному делу с Федутой задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

– Это укладывается в вышеназванную версию. Менее вероятная версия – что задержание Костусева могло быть связано с заявкой на проведение «Чернобыльского шляха». 

Может быть, власть до того напугана, что опасается, что «Чернобыльский шлях» может превратиться в массовую акцию. Соответственно решили Костусева как организатора изолировать. Силовики знают, что за лишние задержания невиновных им ничего не будет, а если вдруг кого-то «забудут» отправить за решетку, а он потом что-то организует, то можно быть наказанным.

Перед Днем Воли задержали лидеров ОГП и социал-демократов Николая Козлова и Игоря Борисова. Но их в отличие от Костусева отправили на сутки, а потом отпустили. 


– Стоит ли опасаться ехать в Москву Сергею Румасу, который получил работу в Россельхозбанке и к которому есть вопросы со стороны белорусских силовиков?

–  Дело в том, что нахождение в Наблюдательном совете и раньше не требовало необходимости постоянного присутствия в Москве. А теперь, когда большинство перешло на удаленный режим работы, заседания Наблюдательного совета можно проводить в режиме онлайн. Поэтому, возможно, в ближайшее время Румас в Москву не поедет. 

А если поедет, то его персона – фигура другого уровня, чем Федута и Зенкович. В его случае белорусским спецслужбам нужно будет заручиться одобрением в высших эшелонах российской власти. Москва может гарантировать Румасу: приезжай, не бойся, ничего с тобой не случится.
"Белорусский партизан"
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