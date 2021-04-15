Тем временем сегодня самой Татьяне должны предъявить обвинение или выпустить.





Напомним, Татьяне Гацура-Яворской может быть предъявлено обвинение по ст. 293 УК ч. 3 ("финансирование массовых беспорядков").





Она была задержана 5 апреля и помещена в изолятор вместе с другими организаторами посвященной медикам выставки "Машина дышит, а я - нет".





Ее коллег оштрафовали.



