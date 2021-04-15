В выходные на телеканале «Беларусь 1» показали интервью министра иностранных дел Владимира Макея, который обратился к западным странам.





«Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», – сказал Макей.





В понедельник 12 апреля был задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев. Известно, что он помещен в СИЗО КГБ как подозреваемый по уголовной статье, но неизвестно, что именно ему вменяют.





UDF поинтересовался у экспертов, что они думают о происходящем в стране.





«Властям больше нечем отвечать кроме как репрессиями против своих же граждан»





Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что власти уже дали ответ на вопрос, будут ли они усиливать репрессии.





«И ответом на этот вопрос является задержание Григория Костусева и предъявление ему обвинения в уголовном преступлении. Судя по всему, на каждое действие Запада власти намерены «отстреливать» кого-то из более-менее известных представителей гражданского общества», – сказал Марголин.





В конце апреля США могут возобновить экономические санкции против предприятий концерна «Белнефтехим». Что в таком случае следует ожидать?





«Наверное, власти считают, что до 26 апреля у них есть какой-то шанс напугать США или побудить Штаты поменять свою позицию. Но думаю, что это бесполезно, американцы своего решения не изменят. Ну а что будет после 26-го – посмотрим, может белорусские власти поймут, что репрессивные шаги на влияют на западные страны и немного ослабят давление», – отметил Марголин.





По его мнению, белорусские власти не знают, как можно повлиять на жесткую позицию Запада по отношению к ним.





«Сложилась такая ситуация, что белорусским властям больше нечем отвечать кроме как репрессиями против своих же граждан. Напугать Запад антисанкциями не получилось. Это выглядит смешно – в сети предлагают, например, не закупать «Мерседесы» и «БМВ» у Германии.





В отличие от России, в Беларуси в основном критический импорт, без которого обойтись невозможно. В общем, какую-то продуманную политику со стороны белорусских властей рассмотреть сложно. Судя по всему, это ситуативные действия», – считает Марголин.





«Не думаю, что гражданское общество можно уничтожить»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что по имеющимся показателям «уже можно говорить о том, что власти усиливают репрессии».





«Прослеживается попытка объяснить свое давление на граждан конфронтацией с другими странами. Вот, мол, тут Запад вмешивается, поэтому мы вынуждены душить свое гражданское общество. Как теперь шутят, это белорусский вариант «бомбежки Воронежа» назло Западу», – сказал Корнеенко.





Остановят ли репрессии властей против гражданского общества западные страны от усиления санкций?





«Не думаю. Дело ведь не только в том, что кто-то из Беларуси призывает к санкциям. В западных странах и у их политиков есть внутренний контроль, местные избиратели требуют от них действий. Особенно в Польше и Литве, которые граничат с Беларусью. То есть ситуация в нашей стране является проблемой и для них. Даже если какие-то лоббисты захотят воспрепятствования политике санкций, сделать это будет весьма сложно», – считает Корнеенко.





Почему задержали Костусева?





«Вероятнее всего это повод сорвать «Чернобыльский шлях», в оргкомитет которого входит Партия БНФ. Власти могут заявить, что уголовщина занимается организацией акции. Кто кто, а Костусев был достаточно лоялен властям, часто приглашался на телевидение, различные встречи. То, что он выбран жертвой, очень похоже именно на попытку сорвать проведение акции», – полагает Корнеенко.





Вместе с тем он сохраняет некоторый оптимизм.





«Я не думаю, что гражданское общество можно уничтожить, загнать его ниже плинтуса. Конечно, проблемы в работе у многих организаций будут. Но у власти нет возможности отправить за решетку всех несогласных, скорее они делает ставку на страх», – отметил Корнеенко.