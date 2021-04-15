К Костусеву не пустили адвоката

Об этом сообщил в Facebook зять Костусева Дмитрий Антончик. Он добавил, что больше у него никакой информации нет.





Григория Костусева задержали в Шклове 12 апреля по уголовному делу и поместили в СИЗО КГБ.





На следующий день Комитет госбезопасности подтвердил задержание политика.





Как сообщили в ведомстве, Костусев и политтехнолог Александр Федута задержаны в рамках расследования уголовного дела по "непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления".