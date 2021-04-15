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К Костусеву не пустили адвоката

К председателю Партии БНФ Григорию Костусеву, который содержится в СИЗО КГБ, пытался попасть адвокат, но его не пустили.

Об этом сообщил в Facebook зять Костусева Дмитрий Антончик. Он добавил, что больше у него никакой информации нет.

Григория Костусева задержали в Шклове 12 апреля по уголовному делу и поместили в СИЗО КГБ. 

На следующий день Комитет госбезопасности подтвердил задержание политика. 

Как сообщили в ведомстве, Костусев и политтехнолог Александр Федута задержаны в рамках расследования уголовного дела по "непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления".
Источник: reform.by
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