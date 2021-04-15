Жена Юрия Зенковича рассказала о попытках разобраться в деле мужа

Юристу, который в настоящее время представляет интересы ее мужа, она не доверяет. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".





Адвокат сам позвонил Денисовец, представился и подтвердил, что Зенковича задержали в Москве. По его словам, пишет Еврорадио, в настоящее время Зенкович находится в статусе подозреваемого, но при этом статью, по которой возбуждено уголовное дело, назвать отказался.





"Сказал, что детали сообщить не может", — рассказала Денисовец. О том, что ее мужа подозревают в терроризме, ей ранее говорили сотрудники московской гостиницы, которые видели, как задерживали Зенковича.





Кроме того, Денисовец смутило, как адвокат описал состояние ее мужа.





"По его словам, выглядит Юра отлично. Говорит, побрит, розовый, свежий. Когда так говорят, то человек врет, я считаю. У Юрия там нет никаких вещей, и ему каждый день надо принимать таблетки от давления", — отметила супруга Зенковича.





Зенкович был задержан почти одновременно с политологом Александром Федутой и председателем партии БНФ Григорием Костусевым. Причем Федуту задержали предположительно также в Москве. Денисовец не знает, планировал ли ее муж встречаться с политологом, но знакомы они были.





"Юрий давно в БНФ, которую возглавляет Костусев. Он из партии не выходил, он же политик. Но я не знаю, планировал ли он с ними встречаться", — говорит Денисовец.





Она также напомнила, что в Москве Зенкович был по делам бизнеса. Денисовец уже контактировала с представителями посольства США в Минске. По ее словам, дипломаты намерены добиваться встречи с задержанным. У Зенковича два гражданства — Беларуси и США.