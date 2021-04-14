Витебская милиция закупает рюкзаки для гранат
Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.
Задержание людей в Витебске после выборов. Фото Сергея Серебро
Судя по технической документации, эти рюкзаки предназначены для хранения и переноски гранат (газовых и свето-шумовых) и запалов к ним, пишет ННВ. Согласно техническому заданию рюкзак должен вмещать 15 запалов для спецсредств и 19 самих спецсредств. Кроме того, он должен быть оснащен патронташем на 60 патронов 12-го калибра.
Рюкзаки для спецсредств витебской милиции должны поставить до 10 мая. Закупаются они из одного источника, оплачиваются за счет средств бюджета.
Источник: Сяржук Серабро
09:00 15/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение