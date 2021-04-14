Анджей Писальник, шеф znadniemna.pl. Фото: Белорусская ассоциация журналистов









В Минске их допросили в качестве свидетелей по «делу поляков». Осмотра в их доме все же не было, то есть предыдущая информация не подтвердилась.





Генпрокуратура утром 14 апреля сообщила, что Гродненскому журналисту и пресс-секретарю Союза поляков в Беларуси Анджею Писальнику вынесено официальное предупреждение за то, что он в эфире польских радиостанций «Radio 24» и «Radio 4» в начале апреля 2021 года высказал ряд мнений. Так, Анджей Писальник заявил, что в белорусских СМИ началась широкомасштабная пропаганда против Польши. И делается это для того, чтобы «создать образ поляков как людей второй категории», очернить их в глазах общества и сделать из поляков врагов народа, «как было в сталинское время».





Гродненская прокуратура увидела в этих высказываниях содержание, противоречащее требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму.