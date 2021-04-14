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Жириновский анонсировал смену лидера в КПРФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский анонсировал смену председателя партии КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 14 апреля.

Владимир Жириновский. Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

«Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Юрий Афонин (заместитель председателя ЦК партии — прим. «Ленты.ру»). Хотя Геннадия Андреевича [Зюганова] будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод», — сказал политик.

76-летний Геннадий Зюганов возглавляет Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) с 1993 года.

44-летний Юрий Афонин — первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Будучи студентом, он возглавил работу по возрождению комсомольской организации в Тульской области, говорится на сайте КПРФ. Членом партии стал в 1998 году.
Источник: Лента.Ру
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