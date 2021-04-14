В БНФ не связывают задержание Юрия Зенковича с деятельностью партии

В «Белорусском Народном Фронте» не связывают задержание американского адвоката и активиста БНФ Юрия Зенковича с деятельностью партии и задержанием её главы Рыгора Костусёва.