В БНФ не связывают задержание Юрия Зенковича с деятельностью партии
В «Белорусском Народном Фронте» не связывают задержание американского адвоката и активиста БНФ Юрия Зенковича с деятельностью партии и задержанием её главы Рыгора Костусёва.
— Юрий Зенкович уже давно отошел от партийних дел. Нельзя назвать его даже активистом. Особенно с тех пор, как он переехал в США. Он оставался членом партии, но никакой деятельности в партии не было давно. Поэтому задержание никак не связано с БНФ, — рассказывает Еврорадио заместитель председателя Партии БНФ Дмитрий Солошкин.
Напомним, вчера стало известно, что сотрудники белорусского КГБ задержали в Москве американского адвоката белорусского происхождения Юрия Зенковича.
Причины задержания пока неизвестны.
19:35 14/04/2021
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