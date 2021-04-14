+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Вокруг одни шпионы: начальник Генштаба ВС РБ заявил в Москве о разведцентрах НАТО у границ Беларуси и России

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Беларуси и России, что выражается в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

Об этом он проинформировал участников заседания Военного комитета ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих Восточно-европейскому региону. 

В этой связи было отмечено о продолжении активности блока НАТО у границ России и Беларуси и связанных с этим процессов (развертывании разведывательных центров и центров перевозок, совершенствовании объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обсуждения мероприятий совместной подготовки, было отмечено, что в текущем году продолжится практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на едином фоне условной военно-политической и военно-стратегической обстановки, когда все учения и тренировки взаимоувязаны по целям, задачам, месту и времени, в рамках проведения совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2021».

При этом белорусская сторона подчеркнула, что постоянно принимает участие в таких мероприятиях, и в текущем году белорусские воинские контингенты также примут участие во всех компонентных учениях в рамках «Боевого братства – 2021».
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]