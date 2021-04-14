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В Москве как дома: законно ли задержали Федуту и Зенковича?

Спецслужбами Беларуси задержаны Александр Федута и Юрий Зенкович. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.

В Москве как дома: законно ли задержали Федуту и Зенковича?
В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно "но"...

Из ряда бесконечных задержаний эти выбиваются тем, что задержаны Федута и Зенкович были в Москве. И проводили это задержание не российские силовики, а, как утверждается, именно белорусские.

Что не так с задержанием Федуты и Зенковича и почему российская сторона никак не комментирует операцию на своей территории белорусских спецслужб? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич.
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