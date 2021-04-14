В Москве как дома: законно ли задержали Федуту и Зенковича?
Спецслужбами Беларуси задержаны Александр Федута и Юрий Зенкович. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.
В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно "но"...
Из ряда бесконечных задержаний эти выбиваются тем, что задержаны Федута и Зенкович были в Москве. И проводили это задержание не российские силовики, а, как утверждается, именно белорусские.
Что не так с задержанием Федуты и Зенковича и почему российская сторона никак не комментирует операцию на своей территории белорусских спецслужб?
На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич.
15:26 14/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение