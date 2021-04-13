Виталий Цыганков и бывший сотрудник Министерства внутренних дел Юрий Гуща. Об этом в программе "Размова" на телеканале Белсат рассуждаюти бывший сотрудник Министерства внутренних дел





Сегодня силовые структуры – основная опора власти Лукашенко. Будут ли они вместе до конца? И да, и нет – считает гость студии. Система не монолитна, у нее есть собственные проблемы, решить которые сегодняшние власти не способны.





«Уверяю вас: придет день, когда переходить на сторону народа будут целые подразделения. Сейчас система напоминает брошенный в горячую воду кусок мыла. Что с мылом происходит, всем понятно», – считает Юрий Гуща.