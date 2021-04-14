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Финляндия вызвалась организовать встречу Путина и Байдена

Финляндия вызвалась организовать встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.


В канцелярии финского лидера напомнили, что Финляндия не раз предлагала свои дипломатические услуги. «Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», — рассказал собеседник агентства.

Ранее свою готовность стать площадкой для встречи российского и американского лидеров выразила Австрия. В австрийском министерстве иностранных дел отметили, что окончательное решение о том, где и когда состоится подобный саммит, зависит от обеих стран. Вместе с тем руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов предположил, что встреча двух лидеров может пройти в Рейкьявике.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, саммит может состояться предстоящим летом.

КСТАТИ

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась полноформатная встреча Путина и тогдашнего президента США Дональда Трампа. Тогда лидеры проговорили почти четыре часа и остались довольны диалогом.
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