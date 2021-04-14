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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Заблокирован доступ к сайту о политзаключенных

Как сообщает ОО "Белорусская ассоциация журналистов", сайт перестал открываться с некоторых провайдеров. У пользователей появляется надпись, что доступ к сайту ограничен по решению Министерства информации.

Сайт Dissidentby.com содержит информацию о политзаключенных: имена, контакты, а также реквизиты для помощи семьям политзаключенным. Всего на сайте есть информация о 526 арестованных по политическим делам, независимо от того, уже признан этот заключенный политзаключенным правозащитниками или нет.
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