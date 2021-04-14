Заблокирован доступ к сайту о политзаключенных
Как сообщает ОО "Белорусская ассоциация журналистов", сайт перестал открываться с некоторых провайдеров. У пользователей появляется надпись, что доступ к сайту ограничен по решению Министерства информации.
Сайт Dissidentby.com содержит информацию о политзаключенных: имена, контакты, а также реквизиты для помощи семьям политзаключенным. Всего на сайте есть информация о 526 арестованных по политическим делам, независимо от того, уже признан этот заключенный политзаключенным правозащитниками или нет.
13:15 14/04/2021
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