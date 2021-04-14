



Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил академический директор BISS Петр Рудковский.





По его словам, в информационно-политическом пространстве Беларуси законодательство сейчас не действует.





«Здесь действует принцип политической целесообразности, причем целесообразности ситуационной и краткосрочной», - указал он.

Рудковский считает, что непродление лицензии для Euronews является символической формой контрсанкций в отношении коллективного Запада.

При этом аналитик убежден, что практическое значение от принятого белорусскими властями решения в данном случае минимальное.





«Для 70% городского населения Беларуси основным источником информации являются социальные сети и белорусские медиа-ресурсы (tut.by, onliner.by и др.). Euronews мог иметь значение для того сегмента общества, который интересовался глобальными процессами, но это небольшой сегмент», - пояснил он.

В то же время Рудковский обратил внимание на еще один символический момент в данном решение Мининформа - включение российского канала «Победа» вместо лишенного лицензии Euronews.





«Здесь, конечно, есть мелкие бонусы: это и реверанс в сторону патриотических кругов России, и усиление идеологического компонента в официозной медиасфере, где нарратив о Великой Отечественной войне играет важную роль. С точки зрения расширения общественной поддержки действующей власти, это не будет иметь особого значения - ни на плюс, ни на минус», - констатировал академический директор BISS.





Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews. Договор с каналом не продлен из-за «выявленного нарушения законодательства о рекламе».