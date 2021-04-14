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Директор BISS: Прекращение трансляции Euronews стало ответом Минска на санкции коллективного Запада

Решение Министерства информации о прекращении вещания телеканала Euronews в Беларуси мотивировано ситуационной политической целесообразностью.


Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил академический директор BISS Петр Рудковский.

По его словам, в информационно-политическом пространстве Беларуси законодательство сейчас не действует.

«Здесь действует принцип политической целесообразности, причем целесообразности ситуационной и краткосрочной», - указал он.
Рудковский считает, что непродление лицензии для Euronews является символической формой контрсанкций в отношении коллективного Запада.
При этом аналитик убежден, что практическое значение от принятого белорусскими властями решения в данном случае минимальное.

«Для 70% городского населения Беларуси основным источником информации являются социальные сети и белорусские медиа-ресурсы (tut.by, onliner.by и др.). Euronews мог иметь значение для того сегмента общества, который интересовался глобальными процессами, но это небольшой сегмент», - пояснил он.
В то же время Рудковский обратил внимание на еще один символический момент в данном решение Мининформа - включение российского канала «Победа» вместо лишенного лицензии Euronews.

«Здесь, конечно, есть мелкие бонусы: это и реверанс в сторону патриотических кругов России, и усиление идеологического компонента в официозной медиасфере, где нарратив о Великой Отечественной войне играет важную роль. С точки зрения расширения общественной поддержки действующей власти, это не будет иметь особого значения - ни на плюс, ни на минус», - констатировал академический директор BISS.

Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews. Договор с каналом не продлен из-за «выявленного нарушения законодательства о рекламе».
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