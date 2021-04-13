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Халезин: Все ли страны могут проводить аресты тех, в ком заинтересованы, на территории Российской Федерации?

"Почему мы не слышим никаких объяснений российской стороны по факту этого задержания или ареста".

Николай Халезин

Александр Федута задержан в Москве, а белорусский КГБ заявляет, что он арестован по уголовному делу, открытому на территории Беларуси, пишет директор Белоруского свободного театра Николай Халезин.
 
Это задержание рождает огромное количество вопросов, пишет ex-press.by. По факту Александр задержан в Москве, а это значит, что данный факт должен быть отражен в документации российских правоохранительных органов. В этом случае дальнейшая процедура – это требование от белорусских властей о выдаче, и принятие решения российскими властями об экстрадиции.

Если же этот арест проводили белорусские спецслужбы, то вопрос в следующем: все ли страны могут проводить аресты тех, в ком заинтересованы, на территории Российской Федерации? И если нет, то почему мы не слышим никаких объяснений российской стороны по факту этого задержания или ареста. Даже этот нюанс важен: если это задержание, то с какого часа отсчитывать его срок, регламентированный 3-я сутками, а если арест, то по какому делу, и в чем суть обвинений?
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