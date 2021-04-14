Неформальная встреча Лукашенко и Алиева продлилась 5 часов





Самолет Лукашенко приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев. Его встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, которые прилетели в Баку заранее, пишет mediabrest.by.





После Лукашенко направился на неформальную встречу с Алиевым. Она продолжалась около пяти часов и завершилась только к полуночи. Лукашенко и Алиев обсуждали основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.





Официальная часть переговоров состоится сегодня. Лидеры и делегации двух стран встретятся во дворце «Загульба», который является частью резиденции азербайджанского лидера.