+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"...бнулись". Ройзман прокомментировал заявление Лаврова об отказе от доллара

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что в РФ "активно занимаются" вопросом отказа от доллара.

Фото: Ростислав Гордон

"...бнулись", – написал он в комментарии к твиту с материалом о высказывании Лаврова. 

Глава МИД РФ в интервью иранскому агентству ИРНА говорил 12 апреля, что в РФ в связи с международными санкциями занимаются "дедолларизацией" экономики и готовятся к отказу от использования "контролируемых Западом международных платежных систем". 

Перед этим – в сентябре 2018-го – глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" говорил, что план отказа от доллара предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.
Гордон
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]