Фото: Ростислав Гордон





"...бнулись", – написал он в комментарии к твиту с материалом о высказывании Лаврова.





Глава МИД РФ в интервью иранскому агентству ИРНА говорил 12 апреля, что в РФ в связи с международными санкциями занимаются "дедолларизацией" экономики и готовятся к отказу от использования "контролируемых Западом международных платежных систем".





Перед этим – в сентябре 2018-го – глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" говорил, что план отказа от доллара предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.



