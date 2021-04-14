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Беларусь и Польша балансируют на грани конфронтации

Позитивная динамика белорусско-польских отношений в сфере региональной безопасности не просто разрушена. Теперь обе стороны рассматривают друг друга как потенциальную угрозу, считают эксперты.

Беларусь и Польша балансируют на грани конфронтации
Польша разворачивает новые объекты инфраструктуры, сформированной в 2018 году 18-й дивизии в непосредственной близости от границ Беларуси.

«Хотя эти действия носят плановый характер и не связаны с текущим обострением двусторонних политических отношений, имеющаяся динамика не просто негативная, но угрожает дальнейшей «локальной гонкой милитаризации» – когда в ответ на каждый шаг в военной сфере соседняя сторона предпринимает свой, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе», пишет zautra.by.

По оценке экспертов, с учетом несопоставимости финансовых возможностей Варшавы и Минска «возрастает угроза «помощи» Кремля Беларуси в противостоянии с Польшей в формате расширения российского военного присутствия в нашей стране».

«Это будет означать окончательную утрату белорусским режимом геополитической субъектности», — считают эксперты.

Пока же они отмечают, что Минск отвечает пропагандистскими «залпами», обвиняя Польшу в героизации военных преступников.

«Проблема в том, что белорусские чиновники плохо понимают соседнюю страну. И то, что ими задумывалось в качестве пропагандисткой операции, может привести к дальнейшей эскалации двусторонних политических отношений. Так, генпрокурор Беларуси Андрей Швед приравнял польскую Армию Крайову к нацистам. И обвинил некоторых активистов польского национального меньшинства в Беларуси в совершении неонацистских действий. В силу чувствительности Варшавы к истории Второй мировой войны это вряд ли останется без реакции», — отмечается в обзоре.

Спровоцированный белорусским режимом в августе 2020 года кризис в белорусско-польских отношениях угрожает перерастанием в локальную «холодную войну» с демонстрацией сторонами своих военных возможностей. Что создаст угрозу «присоединения» к противостоянию России и других стран, действующих под союзническими лозунгами, но в своих интересах. Кроме того, с учетом характера польско-украинских отношений в сфере безопасности, практически неизбежным будет и ухудшение белорусско-украинских отношений, прогнозируют эксперты.
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