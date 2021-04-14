+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен - глава Минобороны Германии

США не будут сокращать военное присутствие в ФРГ а, напротив, увеличат его на 500 человек, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.



"Конечно, это прекрасная новость, что США дистанцировались от планов вывода войск из Германии, как об этом в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил президент Байден, но и наоборот - эти силы будут дополнительно увеличены на 500 человек. Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него", - сказала Крамп-Карренбауэр журналистам в Берлине во вторник, пишет interfax.by.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]