США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен - глава Минобороны Германии

США не будут сокращать военное присутствие в ФРГ а, напротив, увеличат его на 500 человек, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.