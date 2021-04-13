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СМИ: Байден планирует полностью вывести американских военных из Афганистана к 11 сентября

Президент США Джо Байден планирует полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября. Об этом со ссылкой на источники пишут The Wall Street Journal и Washington Post.


«Если мы нарушим крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России — ред.), а это не отвечает национальным интересам, как считает Байден», — заявил один из собеседников WP, пишет novayagazeta.ru.

Сейчас в Афганистане, по официальным данным, находятся 2,5 тысячи американских военных. Ожидается, что Байден официально объявит о своем решении завтра. На данный момент Белый дом не комментирует информацию, отмечает ТАСС.

США начали вывод войск из Афганистана год назад в рамках соглашения. Оно также предполагает отказ «Талибана» от сотрудничества с другими террористическими организациями и освобождение 5 тысяч заключенных из тюрем Афганистана.
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