



«Если мы нарушим крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России — ред.), а это не отвечает национальным интересам, как считает Байден», — заявил один из собеседников WP, пишет novayagazeta.ru.





Сейчас в Афганистане, по официальным данным, находятся 2,5 тысячи американских военных. Ожидается, что Байден официально объявит о своем решении завтра. На данный момент Белый дом не комментирует информацию, отмечает ТАСС.





США начали вывод войск из Афганистана год назад в рамках соглашения. Оно также предполагает отказ «Талибана» от сотрудничества с другими террористическими организациями и освобождение 5 тысяч заключенных из тюрем Афганистана.



