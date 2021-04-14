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В Москве задержан белорусский адвокат из США Юрась Зенкович. Он в СИЗО КГБ Минска

Адвоката Юрася Зенковича задержали 11 апреля в Москве. Об этом белорусское службе Радио Свобода сообщила его жена Елена Денисовец. Зенкович – белорус по происхождению, с 2007 года живет в США, имеет американское гражданство.

В Москве задержан белорусский адвокат из США Юрась Зенкович. Он в СИЗО КГБ Минска
О задержании супруга Елена Денисовец узнала только 12 апреля. По ее словам, Юрась Зенкович был в бизнес-поездке по Европе. В Москве его "фактически выкрали" из гостиницы Nordic Rooms Hotel. "Я разговаривала с менеджером отеля. Он рассказал, что сотрудница гостиницы видела из окна, как люди в штатском скрутили Юрася и задержали. Они сказали: "Мы его забираем, он подозревается в терроризме". Они помахали удостоверениями, сказали, что из спецслужб. Потом еще пару человек пришли в его номер и забрали все вещи", – рассказала Елена Денисовец Радио Свобода. По ее словам, сейчас ее муж находится в тюрьме КГБ в Минске.

О том, что Зенковича задержали белорусские спецслужбы в Москве, его супруге сообщил также государственный адвокат Павел Ульянцев. Он связался с Еленой для того, чтобы она оплатила его услуги. "Я сказала: вы понимаете, что белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну, похищают людей? Он ответил, что не может со мной об этом говорить", – рассказала Денисовец.

Юрась Зенкович до эмиграции был одним из региональных лидеров Партии БНФ (Белорусский народный фронт, ее главу Григория Костусева КГБ задержал накануне), депутатом Минского районного и Ждановичского сельского советов, работал журналистом в белорусских и зарубежных изданиях. Получил образование в Украинской академии банковского дела, в Нью-Йорке окончил юридическую школу при Университете Фордхем, сдал экзамены на адвоката и получил адвокатскую лицензию. Владеет несколькими юридическими офисами, постоянно живет в Хьюстоне, рассказывает о нем белорусская служба Радио Свобода.

Зенкович периодически посещает Беларусь, пробовал выдвигаться в депутаты Палаты представителей, заявлял про президентские амбиции.

"Наша Нива" писала, что недавно Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе (Минская область), и прошлое лето вместе с женой проводил в Беларуси. Во время протестов в августе Юрась Зенкович был осужден на 10 суток ареста, отбывал их в изоляторе Мядельского РУВД, в знак протеста держал голодовку.

Напомним, что в Беларуси вечером 12 апреля был задержан глава партии БНФ Григорий Костусев. Известно, что он проходит по уголовному делу и находится в СИЗО КГБ. Вечером того же дня супруга известного белорусского политолога Александра Федуты сообщали о его пропаже. По ее информации, ее муж находился в Москве и перестал выходить на связь. 13 апреля КГБ сообщил, что Федута задержан.Похоже, Все трое - фигуранты одного дела, но КГБ не сообщает в чем его суть. 
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