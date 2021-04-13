Андрей Егоров. — Не исключено, что это такое предварительное запугивание, мол, мы закроем известного человека, другие побоятся и не пойдут. — Возможно, таким образом, по их мнению, можно нейтрализовать всех, кто может как-то публично объявить о приближающемся «Чарнобыльскім шляху». Но это глупо, потому что люди выходят, не зависимо от чьих-то призывов, как, допустим, на 25 марта, — прокомментировал «Салідарнасці» задержание лидера БНФ старший аналитик Центра европейской трансформации. — Не исключено, что это такое предварительное запугивание, мол, мы закроем известного человека, другие побоятся и не пойдут.





Вообще, во всей этой репрессивной логике нет ясной закономерности. По-моему, они живут в воображаемом мире, который придумали себе сами в виде «заговора кукловодов и организаторов протеста против Беларуси». Придумали и сами в это поверили.





Чернобыльский шлях 1996 года





Очевидная тотальная зачистка всех по политической принадлежности, по мнению собеседника, может привести к обратному эффекту.

— Зачистка поля оппозиционных партий возможна, потому что власть вообще пытается системно зачистить все независимое поле, включая и общественные объединения, и правозащитные и другие независимые организации, и политические партии, конечно, тоже в фокусе внимания.





Но здесь под жернова могут попасть не только оппозиционные партии. Когда в таких ситуациях в системе начинается зашкаливающая паранойя, они поедают самих себя. Вот вроде бы всех врагов уничтожили, а счастье не пришло и экономический рост не наступил. Почему? Потому что враги продолжают действовать. А раз «они продолжают действовать», то нужно постоянно «производить» этих врагов.

Тогда репрессивная машина начинает искать врагов в своей собственной среде, выявляя и вскрывая заговоры. К этому может прийти. И когда в очередной раз нужно будет оправдываться перед верхушкой диктаторского режима о том, почему это мы всех кукловодов поймали и посадили, а протест все равно продолжается и люди нас все равно не любят, придется говорить, что враги действуют внутри. Тогда может наступить время и более лояльных партий и объединений, не только оппозиционных, — не исключает аналитик.





Он уверен в том, что властям совершенно точно известны настроения гражданского общества.





— У них есть социология, которой нет у нас. Они в обязательном порядке мониторят общественное настроение, протестные настроения, настроения в соцсетях. Аналитические отделы совершенно точно есть в КГБ и других госструктурах. И у них есть реальные данные, не те, которые они предлагают публике через свою пропаганду.

Именно эти данные не позволяют им расслабляться и заставляют находиться в постоянной мобилизации. Им совершенно точно известно, что массовое сопротивление продолжается, несмотря на давление, общество все равно настроено протестно.





И вот это состояние постоянной всеобщей мобилизации не может длиться бесконечно долго, и может привести к тому, что они не выдержат, сломаются, — полагает Андрей Егоров.



