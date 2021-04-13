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Карбалевич: Не исключено, что целью визита Лукашенко в Азербайджан является денежный вопрос

Зачем белорусский правитель полетел в Баку?


— Официальные визиты вообще совершают для налаживания сотрудничества, для улучшения торговых отношений, получения инвестиций, возможно, получения каких-то кредитов, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич.

Он не исключает того, что одной из целей визита является именно денежный вопрос.

— Его вполне можно рассматривать. Кроме того, известно, что Беларусь продавала в Азербайджан ракетные комплексы. Возможно, Азербайджан их уже использовал и ему еще может понадобиться оружие.

В конце концов, этот визит — возможность доказать всем, что у Лукашенко в стране все нормально, он может даже спокойно, не боясь, совершать зарубежные визиты, — говорит Карбалевич.

На вопрос, где еще с радостью могут принять Лукашенко, политолог заметил:

— Если не учитывать карантин, который сильно ограничил визиты, то есть много стран в Азии, Африке и Латинской Америке, где не обременены проблемами прав человека и проблемами легитимности власти.
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