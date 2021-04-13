



— Официальные визиты вообще совершают для налаживания сотрудничества, для улучшения торговых отношений, получения инвестиций, возможно, получения каких-то кредитов, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич.





Он не исключает того, что одной из целей визита является именно денежный вопрос.





— Его вполне можно рассматривать. Кроме того, известно, что Беларусь продавала в Азербайджан ракетные комплексы. Возможно, Азербайджан их уже использовал и ему еще может понадобиться оружие.





В конце концов, этот визит — возможность доказать всем, что у Лукашенко в стране все нормально, он может даже спокойно, не боясь, совершать зарубежные визиты, — говорит Карбалевич.





На вопрос, где еще с радостью могут принять Лукашенко, политолог заметил:





— Если не учитывать карантин, который сильно ограничил визиты, то есть много стран в Азии, Африке и Латинской Америке, где не обременены проблемами прав человека и проблемами легитимности власти.



