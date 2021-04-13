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Польша опровергла информацию о нарушении воздушной границы с Беларусью

В оперативном командовании польских Вооруженных сил опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Беларуси.

"Военные самолеты вечером 12.04 этого года не выполняли полетов рядом с границей между Польшей и Беларусью", - говорится в сообщении на странице ведомства в Твиттере.

Ранее во вторник Минобороны Беларуси сообщило о нарушении воздушного пространства страны со стороны Польши, произошедшем в 20.45 12 апреля.

Неустановленное воздушное судно, по информации белорусского военного ведомства, нарушило госграницу, а затем вернулось на территорию Польши.

 фото ТАСС, носит иллюстративный характер

В связи с инцидентом 13 апреля в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси, от которого потребовали разбирательства по факту нарушения границы и информирования белорусской стороны о его результатах, пишет interfax.by
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