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В ПАСЕ 19-22 апреля обсудят два доклада по Беларуси

В Страсбурге 19-22 апреля пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ожидается, что в ходе сессии будут обсуждаться сразу два доклада по Беларуси и подготовленные на их основе резолюции: «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра), пишет afn.by

Кроме того, на очереди третий, очень важный доклад «О призыве к инклюзивному национальному политическому процессу в Беларуси». В рамках его подготовки депутат от Финляндии Киммо Кильюнен должен будет до конца года попасть в Беларусь с ознакомительным визитом.
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